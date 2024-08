Tennis: Ginevra Baldazzi vince il trofeo Under 14 “I tesori del Rubicone”, Padovani-Manco la finale del Trofeo del Gavettone

GATTEO. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile, il 1° trofeo “I Tesori del Rubicone” organizzato dal Circolo Valle del Rubicone e che terrà banco fino a domenica. Si tratta del torneo Under 14, maschile e femminile, che ha visto in campo nel complesso 43 giocatori.

Nel maschile finale tra Michele Tonti (Tc Riccione) e Geremia Hanau (Circolo Tennis Don Bosco).

Quarti: Michele Tonti-Jacopo Luciano 6-1, 6-0, Geremia Hanau-Marco Menichetti 6-2, 6-2, Lorenzo Ravaglia (n.2)-Leonardo Carioni 6-2, 6-3. Semifinali. Tonti-Luca Battistini (n.1) 7-5, 6-2, Hanau-Ravaglia 6-1, 6-2.

Nel femminile successo di Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni), in finale su Sara Chierici (Ct Castenaso) per 6-4, 6-2. Semifinali: Ginevra Baldazzi (n.1)-Virginia Arduini 6-4, 6-1, Sara Chierici (n.2)-Anna Parmeggiani 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Massimo Carli.

IGEA MARINA. I primi due del seeding, Luca Padovani (Ct Rimini) ed Alessandro Manco (Tc Viserba), di fronte nella finalissima del torneo nazionale di 3° categoria maschile, il tradizionale Trofeo del Gavettone in scena sui campi del Circolo Tennis Venustas. In semifinale Luca Padovani ha battuto 6-1, 6-2 Luca Galuppi, mentre Manco si è imposto per 6-4, 6-2 su Lorenzo Marchioni. Il match-clou è in programma lunedì dalle 19.30.

Ottavi: Luca Padovani (3.1, n.1)-Alessandro Naso (3.2, n.16) 6-2, 7-5, Valerio Pergolini (3.2, n.8)-Pietro Tombari (3.2, n.9) 6-3, 6-2, Giacomo Ercolani (3.1, n.4)-Alessandro Pesaresi (3.2, n.13) 6-1, 6-4, Lorenzo Galuppi (3.1, n.5)-Enea Carlotti (3.2, n.12) 6-0, 6-2, Gianluca Vannucci (3.3)-William Di Marco (3.2, n.6) 6-3, 0-6, 10-3, Lorenzo Marchioni (3.4)-Filippo Flamigni (3.2, n.14) 6-2, 6-1, Marco Veronesi (3.2, n.7)-Alessandro Monti (3.5) 6-2, 6-7 (5), 10-7, Alessandro Manco (3.1, n.2)-Luca Butti (3.2, n.15) 6-1, 6-4. Quarti: Padovani-Pergolini 6-4, 6-0, Galuppi-Ercolani 6-2, 0-6, 10-5, Marchioni-Vannucci 3-1 e ritiro, Manco-Veronesi 6-2, 6-1.