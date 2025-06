Tennis, Ginevra Baldazzi vince al Cicconetti

Sui campi del Ct Cicconetti di Rimini è alle battute finali il torneo Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Nell’Under 16 femminile in finale Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) si è imposta su Paola Israelachvilli (Ct Bologna) 6-4, 6-3. Under 10 maschile, secondo turno: Tobias Amadori-Tommaso Maestri 6-0, 6-1, Federico Campana-Federico Fiara 6-3, 6-1, Giacomo Alesio-Leonardo Oligeri 6-4, 2-6, 12-10. Under 14 femminile, primo turno: Amelia Cavicchio-Stella Della Bartola 7-6, 6-3. Under 14 maschile, secondo turno: Lorenzo Praconi-Marco Fantini 6-3, 5-7, 7-6, Giovanni Maria Cenni-Mattia Scarpellini 6-0, 6-2. Terzo turno: Nicolò Piepoli-Tommaso Gallinucci 6-4, 6-1, Alessandro De Pascalis-Luois Paolo Pietrantonio 6-1, 6-2, Pietro Gerani-Alberto Biasini 6-0, 6-3, Thomas Dal Prà-Riccardo Piraccini 6-1, 6-4, Andrea Fabbri-Julian Macini 7-5, 6-2, Alberto Marciano-Giorgio Feruzzi 6-0, 3-1 e ritiro.