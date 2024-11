Tennis, Gilberto Fantini confermato alla presidenza del Comitato Regionale

BOLOGNA. Sabato scorso, presso il Palazzo Coni a Bologna, si è riunita l’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna valida per l’elezione del Comitato Regionale.

I 241 voti validi pervenuti, rappresentanti 182 circoli del territorio su 270 aventi diritto (67,4%), hanno confermato Gilberto Fantini alla guida del Comitato Regionale della Federtennis per quadriennio 2025-28, con 240 preferenze. Confermatissimo dunque il riminese Gilberto Fantini, presidente del Circolo Tennis Rimini. Il Comitato Regionale Emilia-Romagna è composto, oltre che dal presidente, da 10 Consiglieri per il tennis e 2 Consiglieri per il Padel, di cui 3 quote rosa e un Under 35.

Consiglieri tennis: Cristina Brandazza (220 voti), Gianpaolo Sensi (210 voti), Gianni Pinotti (207 voti), Umberto Ceci (201), Oreste Lamberti (200 voti), Francesca Menarini (199 voti), Mauro Franchini (192), Gabriele Giordani (185 voti), Roberto Vitale (174 voti) e Walter Marani (172 voti). Consiglieri Padel: Nicole Nunzia Lo Casto (85 voti), Michele Cotelli (76 voti). Il Presidente riconfermato, Gilberto Fantini, ha approfittato della presenza dell’Assemblea per tracciare un bilancio e ringraziare tutti gli impiegati e collaboratori: “Chiudiamo oggi uno dei quadrienni più complicati ed esaltanti della storia della nostra Federazione e del nostro Comitato regionale, con risultati impensabili fino a qualche anno fa.

Quest’anno in particolare, abbiamo superato i 300 circoli affiliati, entrando nella cerchia dei grandi comitati regionali italiani, che hanno diritto a 2 consiglieri tennis e 1 consigliere padel in più. L’Emilia-Romagna è, a tutti gli effetti, una delle regioni coi più alti indicatori di crescita del Paese, dal numero di tesserati per ogni disciplina - tennis, padel, beach tennis - al numero di campi, tornei, squadre e competizioni. In continua crescita è soprattutto il sistema giovanile, a cui va oltre il 70% delle nostre risorse di Comitato: uni investimento che si rivela ogni anno più giusto e legittimo e che ci permette di coltivare il futuro del nostro tennis regionale e nazionale”.