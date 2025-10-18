Tennis: Giardi in finale Over 55 al campionato provinciale Veterani, il Master Junior Nex Gen si giocherà a Torino con tanti romagnoli

RICCIONE. Ultime battute sui campi del Tennis Club Riccione per il Campionato Provinciale Veterani Over 45 e 55.

Nel tabellone Over 45 conquista le semifinali Sandro Grossi, finale per Lorenzo Accreman (3.5), portacolori del Ct Rimini, che beneficia del forfait di Enrico Gaddoni (3.3), testa di serie n.2.

Over 45, tabellone finale, quarti: Sandro Grossi (4.1)-Andrea Bonetti (4.1) 6-7 (5), 6-2, 3-0 e ritiro.

Nell’Over 55 in finale Mirko Giardi (3.5), portacolori del San Marino Tennis Club, che ha battuto nei quarti Claudio Marcantoni (3.5) per 6-4, 3-6, 10-6, poi ha beneficiato del forfait di Leonardo Bertozzi (3.3, n.2).

Seconda sezione, 2° turno: Fulvio Fracassi (4.2)-Andrea Milano (4.2) 7-5, 7-6 (1), Alberto Amadio (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.1) 6-4 e ritiro. Turno di qualificazione: Fracassi-Amadio 4-6, 6-4, 10-6.

TORINO. Si giocherà a Torino, sui campi del Dopolavoro Ferroviario Dlf, Cus e Tennis Rivoli 2000, dal 9 al 16 novembre in contemporanea con le Nitto ATP Finals, il Master del Circuito nazionale Junior Next Gen. In particolare il Master si svolgerà nelle date specificate, presso i seguenti impianti: dal 9 al 12 novembre Under 10 femminile al Dlf Torino (terra battuta), Under 14 maschile Cus Torino (terra battuta) ed Under 14 femminile al Tennis Rivoli 2000 (terra battuta), dal 13 al 16 novembre Under 10 maschile al Dlf Torino, Under 12 maschile al Cus Torino ed Under 12 femminile Tennis Rivoli 2000.

Sono previste le gare di singolare e di doppio. Le gare di doppio saranno disputate presso il Fan Village delle Nitto Atp Finals. Al Master potranno inoltre iscriversi i vincitori ed i finalisti del Master del “Circuito Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving 2025” di tutte le categorie, ed i vincitori dei tornei di singolare del circuito Junior Next Gen disputati presso i Centri Estivi Federali (3ª tappa). Vediamo tutti i romagnoli che hanno centrato la qualificazione. Under 10 maschile: Mattia Sena, Giacomo Barbieri, Gianmarco Diana. Under 10 femminile: Micol Foggia, Beatrice Benvenuti. Under 12 maschile: Gabriele De Vita, Robert Sebastian Cadar, Pietro Galimberti. Under 12 femminile: Anna Foschini. Under 14 maschile: Pietro Tombari, Diego Tarlazzi. Under 14 femminile: Emma Lanzoni.