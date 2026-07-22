Tennis, Giardi al 3° turno a Coriano

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate ai 3.1 Luca Lorenzi, Iangabriel Ferrara, Lorenzo Marchioni, Davide Bolzoni, Leonardo Bartoletti, Andrea Merli, Luca Amati e Francesco Muratori. Tabellone finale, primo turno: Villiam Ricci (3.5)-Marco Martelli (4.1) 6-3, 1-6, 10-3, Vittorio Landi (4.1)-Stefano Vellucci (3.5) 6-4, 6-0, Marco Bernardini (3.5)-Fabio De Santis (4.1) 3-6, 6-0, 10-8, Giacomo Francini (3.5)-Federico Boschi (4.2) 6-3, 6-2. Secondo turno: Mirko Giardi (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-1, 6-1.