Tennis, Giannini, Monti, Guerra al 5° turno a Pinarella

Primi match nel torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Approdano al 5° turno Alessandro Giannini, Alessandro Monti, Carlos Bevilacqua e Thomas Guerra. Terzo turno: Giovanni Ghinassi (4.5)-Davide Alessandro Gagliardi (4.5) 7-6, 6-3, Alessandro Piraccini (4.5)-Luca Amato (Nc) 6-4, 6-2, Marco Gottardo Mellina (Nc)-Daniele Ciuchi (4.6) 6-2, 3-1 e ritiro, Dante Bevilacqua (Nc)-Mauro Giorgi (4.5) 4-6, 6-3, 10-3.

Quarto turno: Alessandro Giannini (4.3)-Luca Selighini (4.3) 6-2, 6-3, Alessandro Monti (4.5)-Luigi Vicari (4.4) 4-6, 6-3, 10-6, Carlos Bevilacqua (4.3)-Tommaso Tartarini (4.3) 6-1, 6-7, 13-11, Thomas Guerra (4.3)-Federico Manzelli (4.3) 6-4, 4-1 e ritiro.

Nel femminile teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Elisabetta Pastore e Daniela Alderighi. Primo turno: Elisa Gentili (4.6)-Lorena Maritza Penate (Nc) 2-6, 6-3, 10-7.