Tennis, Giannandrea nei quarti al Casalboni

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato al Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Approdano agli ottavi, tra gli altri, Fabio De Santis, Giovanni Casadei, Fulvio Cesari e Andrea Muratori, il primo a tagliare il traguardo dei quarti è Fabrizio Giannandrea.
Tabellone finale, quinto turno: Mauro Della Vittoria (4.1, n.1)-Luigi Giacomo Piero Greco (4.6) 6-0, 6-3, Marco Gianfrini (4.1, n.8)-Alberto Caroni (4.2) 4-6, 6-1, 10-5, Marco Mazza (4.1, n.9)-Michele Massari (4.3) 6-3, 6-2, Andrea Mandolesi (4.3)-Claudio Marcantoni (4.1) 6-2, 6-1, Alessio Amadei (4.3)-Leo Mazzarini (4.1, n.6) 6-1, 6-0, Giacomo Francini (4.1)-Vincenzo Olivieri (4.3) 6-2, 6-0, Fulvio Cesari (4.1, n.16)-Stefano Forti (4.3) 6-1, 6-1, Marco Oliva (4.1, n.4)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-1, Daniele Friguglietti (4.1)-Samuele Cardinali (4.1, n.11) 6-3, 6-2, Andrea Muratori (4.3)-Massimo Casali (4.5) 6-0, 6-0, Fabio De Santis (4.1, n.3)-Mario Nannucci (4.2) 6-1, 6-2, Giovanni Casadei (4.1, n.2)-Davide Bernabini (4.2) 6-3, 6-1. Ottavi anche per Matteo De Angeli (4.2).
Ottavi: Fabrizio Giannandrea (4.3)-Federico Boschi (4.3) 6-3, 6-2.