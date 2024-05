Tennis, Gianmaria Dellarosa vince l’Under 10 a a Villa Mussolini

RICCIONE. Sui campi del Circolo Villa Mussolini va in scena il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, valido come tappa di categoria B del Circuito Regionale. Nell’Under 10 maschile successo di Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) in finale su Pietro Allegra (Ct Cesena) per 6-2, 6-0.

Semifinali: Gianmaria Dellarosa-Tommaso Giuliani 6-1, 6-0, Pietro Allegra-Giacomo Barbieri 6-3, 5-7, 10-4

Nell’Under 12 maschile quarti: Francesco Paganelli-Alessandro Bernabè 6-2, 6-1, Francesco Zanzini-Alessandro Marcolini 6-4, 6-4, Leo Mazzarini (n.2)-Leonardo Cenciarini 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 maschile tabellone finale, quarti: Nicolò Della Chiara-Francesco Sebastiani 6-4, 6-3. Semifinale: Federico Attanasio (n.1)-Massimo Marcolini 6-3, 6-0.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Pietro Buscherini.