Tennis: Gianluca Placucci, Daniela Morigi e Fabiano Amato i vincitori dei tornei finali alla Borello Academy

BORELLO. Con la fine dell’estate si sono conclusi anche i tornei di singolare maschile e femminile della Borello Tennis Academy, che han visto ai nastri di partenza rispettivamente 40 e 18 partecipanti. Il singolare maschile Uisp, Trofeo “Ferramenta Cosmo”, con finali disputate lunedì sera, alla presenza del vice sindaco e assessore allo Sport Christian Castorri, ha visto la vittoria di Gianluca Placucci su Luca Franceschini per 5-7, 6-3, 10-5 al termine di una combattutissima finale. Il torneo B dei “Riesumati” se lo è aggiudicato Fabiano Amato, vincitore per 6-4, 6-1 su Francesco Gentili. Nei giorni scorsi si è concluso il torneo femminile Uisp, Trofeo “Conad Borello”, con una strenua lotta tra Daniela Morigi e Patrizia Vetricini, con il parziale finale di 6-2, 5-7, 10-8 per la prima.

La finale del torneo B tra Adele Montalti e Morena Dell’Amore si disputerà nei prossimi giorni. “È tempo di bilanci, e non si può che essere soddisfatti della stagione - dichiara il presidente Rossi – ben cinque tornei in tre mesi sono stati un bellissimo modo per inaugurare il nuovo manto in terra sintetica realizzato in questa primavera, che ha reso più pratico il campo con minore manutenzione. Vorrei ringraziare il mio consiglio direttivo, dalla vice presidente Elisa Graziani, allo stakanovista organizzatore dei tornei, e maestro, Vito Gentile, al maestro Giorgio Guidi e Matteo Genghini, perché hanno saputo fare squadra e creare un ambiente piacevole per tutti gli amanti del tennis, non solo per la frazione di Borello, visto che sono stati presenti nel nostro piccolo centro giocatori e giocatrici da tutto il Cesenate e la Romagna, oltre all’immancabile gatta Kendal. Una menzione particolare è anche per tutti coloro che hanno disputato tutti i tornei possibili nel nostro circolo, ovvero 3 su 5: doppio misto più il rispettivo singolare e doppio maschile o femminile. I nominativi in questione sono: Vincenzo Marino, Marina Cangini, Alessandro Gentili, Francesca Fantini, Aurelio Balzani, Patrizia Vetricini, Gianluca Fusconi, Morena Dell’Amore, Vito Gentile, Flavio Caporali, Alice Pignatti, Vanessa Tessore, Gianni Mengozzi e Matteo Genghini. Anche se l’autunno è alle porte il campo rimane fruibile per i soci, per godersi le ultime ore all’aria aperta della stagione. Grazie a tutti per averci tenuto compagnia e aver creato un clima di convivialità sportiva e non”.