Tennis, Giangrandi e Savini avanzano all’Open del Venustas

IGEA MARINA. Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Venustas nel torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi, un torneo che terrà banco fino al 12 luglio.
Nel 3° turno doppietta di giocatori del Ct Cesena, Marco Giangrandi e Beniamino Savini, che raggiungono così Diego Zanni, Andrea Modenese e Gabriele Sgroi.
Tabellone finale, 2° turno: Giacomo Ercolani (2.8)-Raffaele Faccioli (2.8) 7-6 (8), 6-2, Giacomo Coppini (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 7-5, 6-4, Luca Butti (2.8)-Andrea Valli (2.8) 1-6, 6-4, 2-0 e ritiro.
3° turno: Diego Zanni (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-0, 6-2, Andrea Modenese (2.8)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-4, 7-5, Gabriele Sgroi (2.7)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-1, 6-1, Beniamino Savini (2.7)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 6-4, 6-3, Marco Giangrandi (2.8)-Matteo Modenese (2.7) 2-6, 7-6 (8), 6-4.