Tennis, Gianfrini-Montemaggi finale a Riccione

Alle battute conclusive sui campi del Tc Riccione il Campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile. Le finali sono in programma domenica alle 17.30. Nell’Over 45 finale tra Daniele Mastromattei (Tc Viserba) e Marco Bernardini (Tc Coriano) che hanno battuto rispettivamente Villiam Ricci 6-2, 5-7, 10-8 e Fabio Righetti 3-6, 6-3, 10-5.
Nell’Over 55 in finale Marco Gianfrini (Ct Cicconetti) e Pietro Montemaggi (Tc Viserba) che hanno battuto rispettivamente Leonardo Bertozzi 6-4, 6-4 e Mirko Giardi 6-1, 6-3.