Tennis, Gianfrini, Mazza, Francini agli ottavi al Casalboni

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Approdano agli ottavi, tra gli altri, Mauro Della Vittoria, Marco Gianfrini, Marco Mazza e Giacomo Francini. Quinto turno: Mauro Della Vittoria (4.1, n.1)-Luigi Giacomo Piero Greco (4.6) 6-0, 6-3, Marco Gianfrini (4.1, n.8)-Alberto Caroni (4.2) 4-6, 6-1, 10-5, Marco Mazza (4.1, n.9)-Michele Massari (4.3) 6-3, 6-2, Andrea Mandolesi (4.3)-Claudio Marcantoni (4.1) 6-2, 6-1, Alessio Amadei (4.3)-Leo Mazzarini (4.1, n.6) 6-1, 6-0, Giacomo Francini (4.1)-Vincenzo Olivieri (4.3) 6-2, 6-0.