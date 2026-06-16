Tennis: Gianfrini e Marcantoni negli ottavi al Quarta del Misano Sporting Club

MISANO. E’ approdato agli ottavi, sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Il torneo terrà banco fino al 21 giugno e vede in campo 81 giocatori.
Conquistano gli ottavi, tra gli altri, le prime due teste di serie, nell’ordine Marco Gianfrini e Claudio Marcantoni, oltre a Jacopo Bozzi, Matteo Muccioli e Manuel Gentile.
4° turno: Marco Gianfrini (4.1, n.1)-Manuel Mussoni (4.4) 6-4, 6-7, 10-8, Jacopo Bozzi (4.2, n.16)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-2, 7-6, Matteo Muccioli (4.3)-Luca Pagnini (4.2, n.8) 6-2, 6-1, Manuel Gentile (4.3)-Matteo De Angeli (4.2, n.9) 7-5, 3-6, 10-7, Cristian Achilli (4.1, n.4)-Nicola Campana (4.3) 6-2, 6-3, Alipio Fulvi (4.2, n.13)-Simone Renzi (4.3) 6-3, 6-3, Alessandro Bernardi (4.2, n.12)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-2, 6-1, Andrea Tamburini (4.3)-Christian Nicolini (4.2, n.11) 7-6, 6-4, Alessio Simoncelli (4.1, n.6)-Claudio Masinelli (4.3) 6-3, 6-2, Leonardo Moroni Pedrella (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2, n.14) 6-7, 7-5, 10-8, Andrea Bonetti (4.1, n.3)-Nahuel Zanfino (4.4) 6-3, 6-1, Luca Violini (4.3)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (4.2, n.10) 6-3, 6-1, Enrico Ciotti (4.1, n.7)-Umberto Federici (4.3) 6-1, 6-0, Thomas Tulipani (4.4)-Loris Volpinari (4.2, n.15) 6-3, 6-1, Claudio Marcantoni (4.1, n.2)-Giulio Simoncelli (4.3) 6-1, 6-3.
Ottavi anche per Maurizio Bologna (4.1, n.5).