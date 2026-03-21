Tennis, Gianfrini, Amadio, Simoncelli negli ottavi a Coriano

Avanza il torneo di 4° categoria maschile al Tc Coriano. I primi a conquistare gli ottavi sono stati Loris Pasini (4.1, n.1), Fabio De Santis, Alessandro Nanni (4.2), Marco Gianfrini (4.1), Adriano Amadio (4.1) e Alessio Simoncelli (4.1). Tabellone finale, quarto turno: Francesco Lori Costantini (4.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-3, 6-3, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Simone Renzi (4.3) 6-3, 2-6, 10-5, Jacopo Bozzi (4.2)-Francesco Banini (4.5) 6-1, 6-2, Enrico Maiola (4.2)-Fabrizio Rossi (4.3) 6-4, 6-0, Gilberto Brighi (4.3)-Luca Pagnini (4.2) 6-2, 0-6, 10-5, Francesco Palmieri (4.5)-Franco Ubalducci (4.2) 6-0, 1-0 e ritiro, Tommaso Turchi (Nc)-Davide Sanchi (4.2) 7-5, 6-3, Loris Volpinari (4.2)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-3, 6-3, Alessandro Bernardi (4.2)-Federico Boschi (Nc) 7-6, 6-1.

Quinto turno: Fabio De Santis (4.1)-Francesco Semprini (4.2) 6-2, 6-2, Marco Gianfrini (4.1, n.8)-Manuel Mussoni (4.5) 6-0, 6-1, Adriano Amadio (4.1, n.9)-Claudio Riciputi (4.4) 2-6, 6-1, 10-5, Alessio Simoncelli (4.1)-Gian Franco Frisoni (4.4) 6-2, 6-2.