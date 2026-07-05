Tennis, Gianfilippo Falconi vince il Memorial “Cortesi” al Ct Cervia

CERVIA. Gianfilippo Falconi sale sul gradino più alto del podio nel torneo nazionale di 3° categoria andato in scena sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi” dotato di un montepremi di 500 euro. Protagonisti della finale sono stati domenica mattina Stefano Torrisi (Ct Cervia) e Gianfilippo Falconi (Ct Massa). Il match-clou è andato a Falconi che si è imposto per 6-3, 6-4.

Quarti: Pietro Rossi (3.2)-Ian Catallo (3.2, n.4) 6-3, 6-4, Andrea Travaglini (3.1, n.2)-Edoardo Badaracco (3.2) 6-2, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.3)-Filippo Flamigni (3.2) 7-6, 6-3, Stefano Torrisi (3.1, n.1)-Riccardo Banzola (3.3) 6-0, 6-2. Semifinali: Falconi-Travaglini 6-2, 3-6, 10-6, Torrisi-Rossi 3-6, 6-1, 10-4.

Il torneo è stato diretto in cabina di regia dal giudice di gara Paolo Pambianco (direttore di gara Manuel Schuett).