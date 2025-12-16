Tennis, Giacomo Polidori nuovo “tecnico nazionale”

ROMA. Giacomo Polidori da lunedì è un nuovo “Tecnico Nazionale” della Federazione Italiana Tennis e Padel. Un titolo importante che segue un percorso di studi ed approfondimenti realizzato dal maestro nazionale di Montecchio che opera a Cattolica, alla Galimberti Tennis Academy, nel corso del 15° Corso di Formazione Nazionale.Polidori, al termine di un corso durato un anno, ha discusso la Tesi sul titolo “Linee guida di una programmazione Juniores vincente”. “L’argomento della tesi – dice Polidori - è stato deciso con due colleghi ed è derivato dall’esigenza di studiare il percorso Juniores svolto dei top 100 Atp-Wta dal 2019 al 2025 e capire se questo percorso è utile per arrivare all’élite del tennis mondiale. Inoltre, vista l’opportunità quest’anno di aver partecipato a tutti gli Slam Juniores insieme al mio allievo Michele Mecarelli, mi ha incuriosito capire quanti dei top 100 degli ultimi anni avessero fatto un buon percorso Juniores simile”. I tutor erano Luca Sbrascini e Germano Di Mauro, tecnici del settore Under 16, maschile e femminile, della Federazione.