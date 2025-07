Tennis, Giacomo Gordini e Irene Carpani vincono il trofeo “Ratio Consulting” del Russi Sporting Club / GALLERY

Giacomo Gordini e Irene Carpani sono i vincitori del trofeo “Ratio Consulting”, torneo nazionale di 3ª categoria maschile e femminile organizzato dal Russi Sporting Club che ha visto in campo complessivamente 34 fra giocatori e giocatrici agli ordini del giudice arbitro Paride Gordini, affiancato dal direttore di gara Fabio Tebaldi.

Nel tabellone maschile il maestro del club organizzatore (classifica 3.3), seconda testa di serie, dopo aver esordito liquidando 6-1 6-2 nei quarti Stefano Agostino (3.4, Davi.s Tenni Team), in semifinale si è aggiudicato con un periodico 6-4 il derby del Russi Sporting Club con Riccardo Banzola (3.3) e poi ha completato il suo percorso netto superando 6-1 6-1 Fabio Folletti (3.4, Ct Bagnacavallo), che si era qualificato per la finale eliminando per 6-4 6-3 Enrico Barbini (3.2, Country Club Bologna), primo favorito del seeding.

Pronostico rispettato nella competizione femminile, dove Irene Carpani (3.4, Country Club

Bologna), prima testa di serie, ha sconfitto 6-3 6-4 in semifinale Samantha Casadei (4.1, CH4 Sporting Club Torino) per poi piegare in rimonta nel match clou, con il punteggio di 1-6 7-5 10-4, la pari classifica Lara Alberighi, portacolori del Tc Il Ghiandaio Massa Fiscaglia e n.2 del tabellone, che nel turno precedente aveva prevalso per 6-1 2-6 10-5 su Daniela Morigi (3.5, Pol.2000 Cervia). Ad effettuare le premiazioni il presidente del Russi Sporting Club, Marco Foschini.

Sempre i campi di Largo Bersaglieri hanno ospitato nel weekend un torneo nazionale Under 12 maschile e femminile con formula Rodeo.

Nel maschile successo di Lorenzo Verratti (Nettuno Bologna), che ha rispettato il ruolo di giocatore da battere regolando 4-1 4-1 in semifinale Michele Catalano (Cus Ferrara) e imponendosi 4-0 4-1 in finale su Rayan Milandri (Tennis Villa Carpena). Nella prova femminile affermazione di Agnese Casalini (Siro Tennis Bologna), che nell’atto conclusivo ha beneficiato del forfait di Giorgia Rombi (Tc Faenza), testa di serie n.1.

In questo fine settimana al Russi Sporting Club altro appuntamento dedicato ai giovani, con il torneo Under 14-16 maschile e femminile, anche in questo caso con formula Rodeo.