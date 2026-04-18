Tennis, Giacomo Alesio vince al Maretennis

Alle battute finali sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Giacomo Alesio (Tennix Training Center) su Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) per 6-2, 6-0. Semifinali: Giacomo Alesio-Mattia Zammarchi 2-6, 7-6, 10-7, Leonardo Oligeri-Pietro Morganti 6-3, 6-2.
Nel femminile vince Sofia Bindella (Ct Fano) in finale su Martina Taioli (Ct Cesenatico) 6-1, 6-3. Semifinali: Bindella-Lucilla Zammarchi 6-4, 6-2, Martina Taioli-Beatrice Cola 2-6, 6-4, 10-8.
Intanto da oggi è partito, sempre sui campi del Maretennis, il torneo di 4° maschile e femminile il memorial “Farina”. Turno di qualificazione: Manuel Rossi (Nc)-Danilo Raggini (Nc) 6-3, 6-1. Femminile, primo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Giulia Dell’Aquila (Nc) 4-6, 6-2, 10-3.