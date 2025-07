Tennis, Giacomazzi si impone al Queen’s

Sui campi del Queen’s Club è andato in scena il torneo di 3° categoria con la formula Rodeo organizzato dalla Galimberti Academy. Successo di Samuele Giacomazzi che ha confermato la prima testa di serie assegnatagli alla vigilia. Il 3.2 del Nettuno Tennis Club di Bologna ha battuto in semifinale per 4-1, 4-0 il 3.5 Guido Giugliano e in finale per 4-2, 5-3 l’altro 3.2 Nicolò Cosentino (Royal Club Tennis Lauria-Nemoli), testa di serie n.2, che in semifinale ha battuto 4-1, 4-0 il 3.3 Francesco D’Alise (n.3).