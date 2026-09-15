Tennis, Gentilini, Costa, Calderoni promossi a Brisighella

Avanza il torneo di 4° categoria del Tre Colli Tc Brisighella. Secondo tabellone, terzo turno: Nicolò Naldi (4.5)-Marco Carroli (4.4) 6-1, 6-2, Christian Gasperini (4.5)-Davide Ingannato (4.4) 6-3, 6-4, Andrea Marchi (4.4)-Carlo Alberto Visani (4.4) 6-1, 6-1, Giovanni Liverani (4.4, n.6)-Alessandro Donati (4.4) 4-6, 6-3, 10-8.
Turno di qualificazione: Luca Gentilini (4.4)-Francesco Dal Borgo (4.3, n.2) 6-3, 2-6, 10-5, Alessandro Costa (Nc)-Paolo Francesconi (4.3, n.3) 6-4, 7-5, Federico Calderoni (4.5)-Tommaso Spoglianti (4.3, n.5) 6-0, 6-2.