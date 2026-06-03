Tennis, Gentiletti, Castellani, Bernardini agli ottavi a Misano

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Giovanni Gentiletti, Cesare Andrea Castellani, Paolo Bologna e Marco Bernardini. Tabellone finale, 3° turno: Giovanni Gentiletti (3.5)-Renzo Faedi (3.4) 4-6, 6-1, 10-6, Cesare Andrea Castellani (3.3, n.8)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-2, Paolo Bologna (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-1, 6-0, Emanuel Vannucci (3.5)-Claudio Chiani (3.4) 0-6, 6-4, 10-7, Alessandro Ciacci (3.4)-Federico Guerra (3.5) 6-4, 6-3, Matteo Silvagni (3.5)-Federico Passerini (3.4) 7-6, 6-1, Giacomo Rivelli (3.5)-Paolo Francolini (3.4) 6-2, 6-4, Andrea Battazza (3.5)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-4, 2-6, 10-8, Marco Bernardini (3.5)-Elia Sabatini (3.4) 6-1, 6-1.