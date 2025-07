Alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Vito Gentile ha vinto il Master di tennis. Nell’edizione sociale numero 38, Gentile ha avuto la meglio 6-4, 6-1 su Daniele Lusini che entra invece per la prima volta nell’albo d’oro dei finalisti. Nel sociale, terminato a fine marzo, il vincitore era risultato Corrado Rossi che si era imposto 6-3, 6-4 su Marius Borowsky. Terminato il Master vanno in scena ora gli Assoluti in Erba Sintetica che occuperanno i campi per tutto il periodo estivo.