Tennis, Gentile-Prugnoli e Ricci-Bravaccini vincono i doppi della Borello Academy

BORELLO. Si è conclusa anche la terza serie di tornei sui campi della Borello Tennis Academy. Mercoledì sera si sono tenute le finali del doppio maschile Uisp, e il presidente dell’ente di promozione sportiva, Marco Baldini, è stato ospite per le premiazioni delle due categorie. Nella finale B successo della coppia Ricci-Bravaccini su Mengozzi-Vetricini con il punteggio di 6-2, 6-4. Nella finale A vincono Gentile-Prugnoli su Pierotti-Vacca con il punteggio di 6-3, 7-5. Sono state 24 le coppe iscritte provenienti da tutta la Romagna. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Circolo cesenate Enrico Rossi.

Conclusa la triade di doppio, entro il mese di settembre si concluderanno anche i tornei di singolare maschile e femminile (con rispettivamente 40 e 18 iscritti) ora in corso.