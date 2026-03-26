Tennis, Gentile primo finalista a Sarsina

Vito Giuseppe Gentile è il primo finalista nel torneo di 3° alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, una classica del tennis valligiano. Il 4.1 del Circolo organizzatore ha battuto nei quarti 6-0, 6-2 il pari classificato Matteo Sirca, poi in semifinale ha beneficiato del forfait di Luca Franceschini (3.5), che nei quarti aveva estromesso 6-1, 6-3 il 3.3 Tommaso Lombardi (n.8). Oggi dalle 18 l’altra semifinale tra Stavros Papageorgiou (n.6) e Claudio Valerio Calabrese (n.2) che nei quarti si sono imposti rispettivamente su Federico Sparagi (3.3, n.7) 6-1, 3-6, 12-10 ed Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.3) 6-2, 6-1.