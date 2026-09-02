Tennis, Gentile, Pilati, Teodorani a segno ai tricolori Under 13

Sui campi del Tc Napoli va in scena il campionato italiano Under 13 maschile. Conquistano il 3° turno Diego Gentile (Ten Sport Center), Pietro Galimberti (Galimberti Team), Alessandro Teodorani (Ct Massa) e Tommaso Pilati (Tc Faenza). Secondo turno: Diego Gentile-Alessandro Ceccarelli (n.16) 6-2, 6-0, Pietro Galimberti (n.5)-Davide Scaglione 6-3, 6-1, Alessandro Teodorani-Jacopo Meini (n.14) 6-2, 4-6, 7-6, Guglielmo Cavagna Di Gualdana (n.10)-Gabriele De Vita 6-2, 6-2, Tommaso Pilati-Tommaso Signorini 6-0, 6-4.
Il tricolore femminile si gioca a Barletta. Secondo turno: Aurora Freni (n.14)-Anna Foschini 6-2, 6-3, Sofia Foggia (n.2)-Ginevra Rosa Caimotto 6-1, 6-0.