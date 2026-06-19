Tennis, Gentile-Fulvi e Simoncelli-Ciotti le semifinali del Quarta al Misano Sporting Club

MISANO. E’ approdato alle semifinali, sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Questa sera alle 21, in contemporanea, si giocheranno le sfide Manuel Gentile-Alipio Fulvi (n.13) ed Alessio Simoncelli (n.6)-Enrico Ciotti (n.7). Finale domani (sabato) alle 16.
Quarti: Manuel Gentile (4.3)-Jacopo Bozzi (4.2, n.16) 6-1, 6-2, Alipio Fulvi (4.2)-Maurizio Bologna (4.1, n.5) 6-2, 2-6, 10-5, Enrico Ciotti (4.1, n.7)-Claudio Marcantoni (4.1, n.2) 6-3, 6-3.
In semifinale anche il 4.1 Alessio Simoncelli.