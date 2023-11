Tennis, Gentile e Vincenzi vincono il torneo di Pinarella

Diego Gentile e Mattia Vincenzi hanno vinto il torneo nazionale giovanile organizzato dal Ten Sport Pinarella tra sabato e domenica con la formula Rodeo. Nel tabellone Under 10 maschile (26 iscritti) successo del beniamino di casa Diego Gentile che ha battuto in semifinale Samuele Chiarini per 4-2, 4-1 ed in finale Davide Bonazza, portacolori di Tennix Training Center, per 5-3, 4-2. Nell’altra semifinale Bonazza aveva eliminato per 4-0, 4-0 Federico Montuschi. Quarti di finale per Riccardo Degli Angeli, Gianmaria Mancini, Filippo Dascalu e Filippo Bregoli. Nell’Under 12 maschile successo di Mattia Vincenzi. Il portacolori del Ct Cervia, testa di serie n.2, ha sconfitto in semifinale Francesco Paganelli (n.3) per 4-0, 4-1 ed in finale il n.1 del seeding, Riccardo Briganti (Tennis Villa Carpena) per 1-4, 4-1, 8-6. Quest’ultimo è approdato in semifinale battendo 4-2, 4-1 Elia Sabatini (n.4). Quarti di finale per Vincenzo Coppi (n.5) e Lorenzo Kapros.

Il giudice di gara è stata Nicoletta Pignato.