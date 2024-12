Tennis, Gentile e la Campana vincono a Correggio

Il Ct Correggio ha ospitato il Master del Circuito Regionale Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile successo di Ada Milocco (Ct Castenaso) in finale su Giorgia Rombi (Ct Bagnacavallo) 4-1, 4-0. Nell’Under 10 maschile si è imposto Alessandro Serra Zanetti che in finale ha sconfitto 4-1, 4-1 Tommaso Cavassi (Ten Sport Center). La finale del torneo Under 12 femminile è stato un derby del Ct Zavaglia, vinto da Diamante Campana su Anna Foschini 4-1, 4-2. Anche nel tabellone Under 12 maschile la finale ha proposto un derby, quello del Ten Sport Center vinto da Diego Gentile su Lorenzo Kapros 4-1, 4-2. Nell’Under 14 femminile si ferma in semifinale Gioia Angeli (Tc Riccione), sconfitta 4-1, 4-1 da Marta Gazzetti. Stessa sorte nell’Under 14 maschile per Ian Catallo (Tc Faenza) fermato in semifinale 4-0, 4-2 da Gianmaria Baisi.