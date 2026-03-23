Tennis, Gentile e Calabrese nei quarti a Sarsina

Tommaso Lombardi, Vito Giuseppe Gentile, Stavros Papageorgiou e Claudio Valerio Calabrese sono stati i primi giocatori che si sono qualificati per i quarti di finale nel torneo di 3° maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Tabellone finale, primo turno: Luca Franceschini (3.5-Daniel Pellegrini (4.1) 6-2, 6-2, Mattia Battistini (3.4)-Andrea Palai (4.1) 6-2, 6-2, Ottavi: Vito Giuseppe Gentile (4.1)-Francesco Mazzotti (3.3, n.4) 6-1, 7-6 (3), Claudio Valerio Calabrese (3.3, n.2)-Pietro Reggiani (3.5) 6-0, 6-4.