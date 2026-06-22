Tennis, Gentile domina a Misano

Manuel Gentile trionfa sui campi del Misano Sporting Club, vincendo il torneo di 4° categoria. In finale il 4.3 del Centro Tennis Argenta ha battuto 6-2, 7-5 il 4.1 Alessio Simoncelli (Coopesaro Tennis), testa di serie n.6, coronando così una gran settimana sui campi del Club misanese.

Intanto da venerdì si gioca, sempre sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° femminile che terrà banco fino al 30 giugno. Sono 34 le giocatrici al via, si parte con la sezione di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Alessia Tacconi, Lucia Barbieri, Maria Luisa Palacios Sanchez Fernandez ed Elisabetta Dallari. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate alle 3.2 Laura Manizza e Federica Foschi e alle 3.3 Anna Mezzelani e Beatrice Zamboni.