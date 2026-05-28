Tennis, Gaudenzi-Gallina la finale a Cervia

Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal Ct Cervia. Si tratta del torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile semifinali per Francesco Di Lena, Andrea Zani ed Elia Pini. Quarti: Francesco Di Lena-Filippo Jay Farolfi 7-6, 2-6, 10-2, Elia Pini-Edoardo Alessi 6-3, 6-1, Andrea Zani-Lluc Pragliola 6-3, 1-1 e ritiro.
Nell’Under 10 femminile la prima finalista è Camilla Testa (Ct Rimini) che ha rifilato in semifinale un doppio 6-0 a Iana Huszar.
Nell’Under 12 maschile ottavi per Matteo Stargiotti ed Edoardo Suprani. Secondo turno tabellone finale: Lorenzo Corrado-Edoardo Garoia 7-6, 7-5, Liam Lanzoni-Tommaso Pambianco 6-0, 6-1, Matteo Stargiotti-Manuel Vacca 6-1, 6-1, Edoardo Suprani-Claudio Carauddo 6-0, 6-2.
Nell’Under 12 femminile in finale Giovanna Gaudenzi. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale 6-4, 6-0 Dalya Ribeiro Dos Santos, ora finale contro Noemi Gallina (n.1) del Villa Carpena.