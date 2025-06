Tennis, Garoia, Medri e Vacca in semifinale a Forlimpopoli

Primi match sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli per la seconda edizione del torneo giovanile Under 10-12, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “Hotel Giannina”. Under 10 maschile, quarti tabellone finale: Edoardo Garoia-Michele Cortesi 6-1, 6-4, Fabio Medri-Giulio Ricci 6-2, 2-6, 11-9, Manuel Vacca-Pietro Morganti 6-1, 6-2. Under 12 femminile, primo turno: Bianca Ricci-Chiara Gramellini 6-1, 6-0, Isabella Dalmonte-Anna Battistini 6-2, 0-6, 10-3, Emma Curcio-Vittoria Ragazzini 7-5, 6-1. Under 12 maschile, primo turno: Noah Prati-Alessandro Marzocchi 6-4, 6-2, Francesco Camagni-Rayan Milandri 6-1, 6-1, Tommaso Giuliani-Nicolò Orazi 6-0, 7-6, Gabriele Battistini-Nicolò Consoli 6-1, 6-2.