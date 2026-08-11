Tennis: Garofalo, Pierini e Amadio a segno nel tabellone finale all’Open del Tc Viserba

VISERBA. Si gioca il tabellone di 3° sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto.

Si qualificano per il tabellone finale, tra le altre, Elisa Trenti (Ct Albinea) e Martina Orsini (Asd Paradiso), a segno nel tabellone finale Laura Garofalo (Tc Marfisa Ferrara), Lisa Pierini (Tennis Team Fano) ed Anita Amadio (Tc Riccione) che si è qualificata per il main-draw battendo con un “positivo” Agata Bravin, poi ha beneficiato del forfait della sua avversaria.

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Lucrezia Lolli (3.1, n.1)-Alessia Rocchi (3.5) 6-3, 6-3, Alessia Liverani (3.2, n.7)-Camilla Mazzola (3.2) 6-2, 6-0, Anita Amadio (3.3)-Agata Bravin (3.1, n.2) 6-3, 7-5, Elisa Trenti (3.2, n.5)-Anna Parmeggiani (3.4) 7-6, 6-0.

Tabellone finale, 1° turno: Laura Garofalo (2.8)-Federica Luppi (3.2) 6-4, 6-7, 11-9, Lisa Pierini (2.8)-Giulia Nobili (3.2) 6-4, 7-6.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.