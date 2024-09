Tennis, Gardini vince l’Over 55 al Cicconetti

Alle battute finali sui campi del Ct Cicconetti il torneo Veterani, valido per il Circuito regionale. Nell’Over 45 il primo finalista è Stefano Bucci (At Bibbiena) che ha battuto 6-3, 6-3 Mattia Barbarino seguito da Filippo Maestri (Ct Cicconetti) passato per il forfait del suo avversario. Nell’Over 55 finale successo di Ivan Gardini (Ct Zavaglia) che ha battuto 6-4, 6-1 in finale Pietro Montemaggi (Tc Viserba). Semifinali: Montemaggi-Bertozzi 6-3, 1-6, 10-5, Gardini-Falcone 5-7, 7-5, 10-3. Nel torneo Ladies 40 la prima finale tra Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia) e Manuela Benedettini (Ct Cicconetti).