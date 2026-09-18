Tennis, Ganea, Pesaresi, Sgroi al 3° turno a Meldola

Avanza il torneo Open maschile “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo”. Avanzano nel tabellone finale Andrei Matei Ganea (Ten Sport Center), proveniente dalle qualificazioni, Alessandro Pesaresi e Giacomo Ercolani del Tc Riccione, Gianfilippo Falconi (Ct Massa), Nicholas Scala (Davi.s Tennis Team) e Gabriele Sgroi (Ct Cesena).
Secondo turno: Christian Capacci (2.7)-Alberto Scafoletti (3.2) 6-0, 6-0, Andrei Matei Ganea (3.1)-Luca Grandi (2.7) 6-4, 4-6, 7-5, Alessandro Pesaresi (2.8)-Giovanni Pambianco (3.3) 6-2, 6-0, Giacomo Ercolani (2.8)-Luca Morosini (3.1) 6-2, 6-4, Gianfilippo Falconi (3.1)-Andrea Monti (2.8) 6-0, 6-0, Nicholas Scala (2.7)-Felix Legnani (3.1) 6-2, 6-1, Gabriele Sgroi (2.7)-Davide Covi (2.8) 6-2, 6-2.