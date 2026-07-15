Tennis, Gamberini presidente al Ct Zavaglia

Gianmarco Gamberini torna presidente del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Due anni dopo il passaggio di consegne nei confronti di Carlo Licciardi, l’imprenditore ravennate è tornato alla guida del club di Via Marani. La decisione al termine della prima riunione del nuovo direttivo dopo le elezioni del 23 giugno. Gamberini sarà il presidente per il quadriennio 2026-2030, vicepresidente Egle Torre, Ciro Galasso segretario, nel ruolo di consiglieri Filippo Capellini, Beatrice Graziani, Marco Minguzzi e Gian Matteo Zanzi.