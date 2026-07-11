Tennis, Gallotti, Flamigni e Mari in semifinale a Porto Fuori

Alle battute finali sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile il primo a raggiungere le semifinali è stato il 3.2 Andrea Niquoziani (Ct Cesena), seguito da Giovanni Gallotti (Ravenna Sport Center), Filippo Flamigni (Ct Meldola) e Achille Mari (Tennix Training Center). Quarti: Filippo Flamigni (3.2, n.4)-Alessandro Casadei (3.3) 5-7, 6-1, 10-7, Giovanni Gallotti (3.3)-Alessio Argnani (3.2, n.3) 7-6, 6-4, Achille Mari (3.2, n.2)-Rocco Albini (3.3) 6-1, 6-0.

Nel femminile in finale la 3.2 Ludovica Fiorini (Tennix Training Center), che ha beneficiato del ritiro di Federica Matteucci (3.1, n.1),