Tennis, Gallina-Barducci finale al Ten

Si gioca sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile semifinali per Mattia Zammarchi e Pietro Contoli. Quarti: Mattia Zammarchi-Diego Fiorani 6-1, 6-1, Pietro Contoli-Diego Pedro Soricelli 6-4, 6-4.
Nell’Under 10 femminile finale tra Martina De Pace (Sporting Ssd) ed Elisabeth Nathalie D’Abbiero (Amateur Tennisclub Passeier). Successo di quest’ultima per 2-6, 6-4, 10-4. Semifinali: Martina De Pace-Virginia Norcio 6-1, 6-1, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Camilla Testa 6-0, 6-2.
Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Villa Carpena) e Alessia Barducci (Ct Cesenatico). Semifinali: Gallina-Alessia Sofia Badea 6-4, 6-3, Barducci (n.1)-Camilla Conti 6-2, 6-1.
Nell’Under 12 maschile, quarti: Aleksandr Marchevskiy-Giacomo Tassinari (n.5) 6-4, 6-2, Noah Prati (n.3)-Francesco Minguzzi 6-1, 6-2.