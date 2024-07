Tennis, Galli vince il memorial “Cortesi”

Carlo Galli si aggiudica il memorial “Mario Cortesi”, il torneo di 3° categoria al Ct Cervia. Il portacolori del Tc Saliceta ha messo in fila in semifinale Luca Andruccioli e in finale, con un rapido 6-1, 6-0, il giovane Filippo Parra, portacolori del Ten Sport Pinarella. Quarti: Carlo Galli (3.1)-Flavio Millari (3.1, n.1) 6-0, 6-0, Luca Andruccioli (3.1, n.5)-Alessandro Manco (3.1, n.4) 6-4, 4-6, 10-6, Filippo Parra (3.1, n.6)-Giacomo Ercolani (3.1, n.3) 2-6, 6-3, 13-11, Enea Vinetti (3.1, n.7)-Andrea Valli (3.1, n.2) 7-6, 3-6, 10-7. Semifinali: Galli-Andruccioli 6-1, 6-2, Parra-Vinetti 7-5, 5-7, 10-6.