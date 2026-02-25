Tennis, Galimberti nei quarti in Austria

Pietro Galimberti conquista i quarti da protagonista nel tabellone Under 14 del torneo Tennis Europe austriaco di Bad Waltersdorf (3° categoria, hard indoor). Il talento riccionese figlio d’arte ha battuto negli ottavi lo sloveno Vid Puslar 6-3, 4-6, 6-3 e ora affronta il bulgaro Kaloyan Gaydadzhiev. Nell’Under 16 maschile è impegnato in singolare un altro allievo della Galimberti Academy, Vittorio Sgariglia, che insieme al riccionese Pietro Tombari è in semifinale in doppio dopo il successo 6-7, 7-5, 10-8 sui tedeschi Beisse-Rauner.