Tennis: Galimberti nei quarti allo Europe Under 12 di Koper, nel vivo l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 del Villa Carpena

CAPODISTRIA. Pietro Galimberti nei quarti del torneo Tennis Europe Under 12 di Koper, in Slovenia, il 18° “Luka Koper Junior Open-International Championships” (1° categoria, terra). Il giocatore romagnolo figlio d’arte ha travolto all’esordio lo sloveno Niko Brolih per 6-0, 6-2 ed al 2° turno ha superato il belga Luca Godaux per 4-6, 6-4, 7-6. Ora quarti contro lo slovacco Lukas Lorincik (wild-card). Quarti anche in doppio per Galimberti, in coppia con Gabriele Aceto. I due azzurrini hanno battuto all’esordio gli sloveni Murtic-Marincic Moze per 6-3, 6-2, prima della sconfitta per 7-5, 7-5 contro i croati Kramaric-Maric.

FORLI’. Avanza al Tennis Villa Carpena il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Sono ben 153 i giocatori al via in questa rassegna di grande spessore tecnico, con il meglio delle scuole agonistiche regionali, e non solo. Nei due tabelloni Under 10 sono 24 i giocatori al via.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Pietro Morganti-Leonardo Gaudenzi 4-6, 7-6, 10-7, Leonardo Oligeri-Edoardo Caniato 6-0, 6-0. Si qualifica anche Lorenzo Galli.

Nell’Under 12 femminile tabellone finale 1° turno: Caterina Larotonda-Emma Curcio 6-1, 6-0. 2° turno: Alessia Barducci-Giulia Oddone 6-4, 6-4. Ottavi anche per Victoria Vivi e Sophia Zoumbare.

1° turno tabellone finale: Diego Casadei-Filippo Drudi 1-6, 7-5, 10-2, Alessandro Pinto-Rayan Milandri 6-0, 6-0, Mattia Bergamaschi-Diego Barchi 6-3, 6-4, Gianmaria Mancini-Nicolò Orazi 2-6, 6-2, 11-9, Noah Prati-Gregorio Castiglione 6-1, 6-7, 10-8.

Nell’Under 14 femminile 2° turno: Sofia Bianchi-Alessia Guerrini 6-3, 6-2.

Nel maschile si qualificano, tra gli altri, Tommaso Patrignani (Ct Cesena), Francesco Camagni (Tc Ippodromo), Francesco Zanzini (Up Tennis) e Leone Matteo Geri (Tc Faenza).

Turno di qualificazione: Nicolò Bollini-Francesco Moretti (n.3) 6-4, 6-4, Tommaso Patrignani-Davide Bendandi 6-4, 6-4, Francesco Camagni (n.4)-Riccardo Piraccini 6-1, 5-7, 10-7, Francesco Zanzini (n.5)-Samuel Fiore 6-2, 6-2, Jacopo Mainardi (n.6)-Giacomo Balzani 7-6, 6-4, Luca Vespasiano-Leonardo Conti 6-4, 6-0, Leone Matteo Geri (n.2)-Leon Francesco Benericetti 6-2, 6-2. Si qualifica anche Leonardo Cenciarini (n.1).

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.