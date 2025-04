Tennis, Galimberti e Cadar vincono il doppio allo Junior Next Gen di Merano

MERANO. Nel torneo di doppio del Junior Next Gen di Merano si registra la vittoria nel tabellone Under 12 della coppia formata da Pietro Galimberti e Robert Sebastian Cadar, testa di serie n.1, I due hanno battuto in semifinale Buratto-Fasoli per 7-6, 6-2 ed in finale la coppia formata da Tommaso Monti e Gabriele De Vita (n.2) per 6-1, 6-3. Lo stesso Galimberti è in finale in singolare, dove era il n.1 del seeding, dopo il successo per 7-5, 7-6 su Gabriele De Vita (n.5). Nell’altra semifinale sfida tra Riccardo Arcangeli (Galimberti Tennis Team), che nei quarti ha battuto 6-1, 6-3 Robert Sebastian Cadar (n.2), e Cristiano Margotto (n.6). Ha vinto Margotto per 7-6, 6-1, e quindi sarà lui l’avversario di Galimberti in finale.

Nel singolare femminile finale per la ravennate Anna Foschini. La portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Teresa Novello (n.3) per 6-2, 6-0 ed in finale affronta Juno Chiodelli (n.4).

Nel tabellone Under 10 maschile finale per il riminese Mattia Sena. Il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto in una semifinale tutta romagnola Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena) per 6-3, 6-2 ed ora affronta nel match-clou Alessandro Serra Zanetti (Sporting Club Sassuolo). Nel doppio maschile Under 10 successo della coppia formata da Gianmarco Diana e Mattia Sena che ha battuto in finale il tandem formato da Nicolò Pazzaglini e Giacomo Barbieri per 6-3, 6-0. Nell’Under 10 femminile finale tra Micol Foggia (6-1, 6-2 a Beatrice Benvenuti) e Vittoria Arginelli. Nel doppio vittoria di Foggia-Arginelli in finale su Benvenuti-Gallina per 6-1, 6-3.

Nell’Under 14 femminile finale per Emma Lanzoni. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale Marta Gazzetti per 6-2, 6-3 ed in finale se la vedrà contro Sara Nicole Sitar, testa di serie n.1. La stessa Lanzoni, in coppia con Camilla Iannece, ha vinto il titolo di doppio Under 14 battendo in finale 7-6, 6-4 Zaccarin-Sitar (n.4). Nell’Under 14 maschile in finale Diego Tarlazzi. Il giocatore del Tc Faenza, testa di serie n.1, ha superato in semifinale Edoardo Poloni per 6-2, 6-1 ed in finale affronterà Leonardo Romano. Quarti per Cesare Biondi. Nel doppio Under 14 vittoria tutta romagnola grazie allo stesso Tarlazzi, in coppia con Pietro Tombari (Tc Riccione). I due, teste di serie n.1, hanno battuto in finale Dolcetta Capuzzo-Piccoli per 6-4, 6-1.