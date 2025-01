Tennis, Galassi si impone al Rodeo di Cesenatico

Primo importante torneo stagionale per il Tennis Club Parckin Cesenatico che ha ospitato il torneo di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Era la seconda edizione del torneo “Circolino” che ha visto al via 50 giocatori. Ha vinto Alessandro Galassi, che ha confermato la prima testa di serie. Il 3.1 portacolori del Tc Ippodromo Cesena ha battuto in semifinale il 3.2 Filippo Minotti 4-0, 4-3 (5) e in finale il 3.2 Enea Sabatini, allievo della Ravenna Academy, portacolori del Ct Massa, 0-4, 4-1, 10-5. Notevole anche la prova di Sabatini, che nell’altra semifinale ha eliminato 4-3 (5) 4-1 il 3.1 Federico Strocchi, mentre nei quarti aveva superato il n.2 del seeding, il 3.1 Beniamino Savini 3-4 (4), 4-0, 10-6.