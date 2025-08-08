Tennis: Galassi, Ricci, Tocci e Fabbri avanti tutta al Torneo del Turista della Pol.2000

CERVIA. Siamo ormai alla fase clou nel classico Torneo del Turista, Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Nel maschile avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Alessandro Galassi, Gian Marco Ricci, Nicola Tocci e Leonardo Fabbri, già al 3° turno Filippo Fazion.

Maschile, turno di qualificazione: Enea Castelvetro (3.1, n.2)-Filippo Foschi (3.5) 6-1, 6-2, Andrea Monti (3.1, n.12)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-0, 6-2, Lorenzo Cremonini (3.1, n.1)-Alex Vincenzi (3.3) 6-2, 6-3, Pietro Rinaldini (3.1, n.9)-Mattia Sartoni (3.2) 7-6 (4), 6-2, Giacomo Coppini (3.1, n.13)-Andrea Valzania (3.5) 6-1, 6-1. Si qualifica anche Marco Nanni (3.2).

Tabellone finale, 1° turno: Jacopo Liverani (3.1)-Tommaso Servadei (2.8) 6-1, 6-1, Giorgio Ruggeri (3.1)-Federico Gozzi (2.8) 3-6, 6-2, 10-7, Achille Mari (3.4)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 6-3, Dario Zamagna (2.8)-Gabriele Badaloni (3.2) 6-0, 6-0, Andrea Zanuccoli (2.8)-Frederick Cortesi (3.2) 6-1, 6-0, Gian Marco Ricci (2.8)-Giacomo Turci (3.5) 6-0, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Nicola Cagnin (3.2) 6-1, 6-1, Lorenzo Monti (3.1)-Alessandro Manco (2.8) 6-1, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Mattia Degli Esposti (3.1) 7-6 (5), 1-6, 10-1, Simone Piraccini (2.8)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-2, 6-2, Andrea Bosi (3.2)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-3, 6-0, Riccardo Muratori (2.8)-Flavio Millari (3.2) 6-7, 6-2, 10-5, Alessandro Galassi (2.8)-Alessandro Pesaresi (3.1) 4-6, 7-5, 11-9, Gian Marco Ricci (2.8)-Giacomo Turci (3.5) 6-0, 6-1, Nicola Tocci (2.8)-Luca Pompei (3.1) 4-0 e ritiro, Leonardo Fabbri (2.8)-Federico Costanzi (3.2) 6-0, 6-1.

2° turno: Filippo Fazion (2.8)-Luca Butti (2.8) 2-6, 7-6 (2), 10-5.

Nel tabellone finale femminile brillano Matilde Morri, Camilla Ciani, Aurora Fabbri ed Elena Ravani.

1° turno tabellone finale: Matilde Morri (2.8)-Carlotta Venera (2.8) 7-6 (6), 6-4. 2° turno: Camilla Ciani (3.2)-Isotta Mancini (2.8) 6-1, 6-1, Aurora Fabbri (3.1)-Carolina Bondi (2.8) 6-2, 6-1, Elena Ravani (2.8)-Giulia Gualdi (3.2) 6-3, 6-1.

Molto qualificato anche il tabellone del doppio maschile. Nel tabellone finale 1° turno tabellone finale: Strocchi-Mami b. Coppini-Cortesi 6-1, 6-7 (5), 10-7, Mattia ed Alex Vincenzi b. Marco e Simone Vittori 6-3, 6-2, Zanuccoli-Liverani b. Bardi-Nucera 7-5, 6-3, Bosi-Fabbri b. Marcon-Caminati 6-1, 6-2, Lorenzo e Giovanni Neri b. Cattoni-Antonini 6-4, 6-7 (4), 12-10, Raffaele Strocchi-Butti b. Casadei-Mari 6-1, 6-3, Bosi-Fabbri b. Marcon-Caminati 6-1, 6-2, Mayele-Cremonini b. Delle Site-Pambianco 6-1, 2-6, 12-10. 2° turno: Iemmi-Galuppi b. Servadei-Vincenzi 6-1, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Bartoli-Giangrandi b. Millari-Righi 6-4, 6-4, Guidi-Capacci (n.5) b. Bucci-Giuliani 6-1, 6-2, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Alessandro e Luca Marco Casanova 6-2, 6-2, Sabatini-Galvani b. Bezzi-Benedetti 6-4, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Baldinini-Lemishko (n.7) b. Lorenzo e Giovanni Neri 6-1, 6-2.

Ottavi anche per De Giovanni-Costanzi.