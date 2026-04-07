Tennis, Galassi e Baldazzi al 4° turno al Carpena

Primi match sui campi del Villa Carpena per il torneo femminile, singolare e doppio, valido come pre-qualificazione agli Internazionali d’Italia. Si parte con il tabellone di 3° che vede teste di serie, le 3.1 Margherita Melega, Andrea Lorena Ipate, Silvia Tartari, Lucrezia Cavalieri, Marta Bertozzi, Ludovica Belluzzi e Stefania Bracciali. Al momento le giocatrici con miglior classifica sono la 2.2 Chiara Fornasieri, le 2.3 Carolina Gasparini, Anna Tambelli e Cecilia Manitto, seguite da diverse 2.4 e 2.5 tra cui alcune giovani romagnole come Diana Rolli, Giulia Tozzola, Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli, Crystal Aratari, Gaia Donati e Sara Aber.

Tabellone di 3°, secondo turno: Bianca Ferlicca (3.4)-Alessia Rocchi (3.5) 6-4, 6-4, Beatrice Ficociello (3.4)-Valentina Baldinini (4.1) 6-2, 6-3, Alice Angeli (3.3)-Alessandra Turrini Merli (3.3) 6-2, 6-0, Martina Nadalini (3.3)-Daniela Mariani (3.3) 6-4, 6-0. Terzo turno: Nicole Galassi (3.2)-Serena Sirbu (3.2) 6-3, 5-7, 10-7, Ginevra Baldazzi (3.2)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-1, 6-3.