Tennis, Gaia Donati vince il Torneo del Turista alla Pol.2000

CERVIA. Siamo al rush finale nel classico Torneo del Turista, il Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Il torneo maschile si è allineato alle semifinali con i seguenti scontri che valgono un posto in finale: Pietro Ricci (n.1)-Edoardo Pagnoni (n.12) e Simone Piraccini-Jamal Urgese (n.3).

Ottavi: Pietro Ricci (2.5, n.1)-Enea Vinetti (2.7) 7-6 (5), 6-1, Luca Bartoli (2.6, n.8)-Raffaele Martignani (2.6, n.9) 7-5, 6-1, Mattia Bandini (2.5, n.4)-Mattia Benedetti (2.6, n.13) 4-6, 6-2, 10-6, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Alex Guidi (2.6, n.5) 6-1, 1-6, 10-3, Federico Baldinini (2.6, n.11)-Diego Orlando (2.8) 7-5, 6-4, Jamal Urgese (2.5, n.3)-Rafael Capacci (2.7) 6-2, 3-6, 10-6. Quarti: Ricci-Bartoli 6-4, 6-3, Pagnoni-Bandini 6-4, 4-6, 10-2, Urgese-Baldinini 6-2, 6-3. Piraccini passa per il forfait di Gabriele Sgroi.

Nel tabellone femminile successo della ravennate Gaia Donati. La giovanissima 2.6 romagnola portacolori del Ct Massa ha battuto in semifinale la 2.6 Sofia Regina per 6-3, 6-3 ed in finale Giulia Sophy Stefan (2.5, n.2), portacolori del Ct Bardolino, per 6-2, 6-2. In semifinale quest’ultima ha battuto la 2.8 riminese Matilde Morri per 6-1, 6-1.

Nel tabellone finale del doppio maschile, quarti: Mandrioli-Martignani (n.4) b. Guidi-Capacci (n.5) 7-5, 7-6 (2), Filippi-Ravaioli (n.1) b. Muraccini-Pagnoni (n.8) 6-1, 6-3, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Valli-Ricci (n.3) 6-2, 3-6, 12-10, Urgese-Bandini (n.2) b. Baldinini-Lemishko (n.7) 6-2, 6-1.