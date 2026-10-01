Tennis: Gaia Donati in semifinale all’Itf Junior di Pescara, Matteo Rosti nei quarti allo Europe Under 14 di Porec

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Gaia Donati
Gaia Donati

PESCARA. La ravennate Gaia Donati conquista le semifinali nel torneo Itf Junior di Pescara (J60, terra). Per la portacolori del Ct Massa c’è ora la sfida contro Arianna Ovarelli (qualificata). Maschile, 2° turno: Tarlazzi-Giulio Bozzanga 7-6 (3), 6-3, Pagnoni-Alessandro Gallo (n.3) 6-2, 7-6 (4). Nei quarti: Elia Ruffino (n.5)-Pagnoni 6-4, 6-3, Paul Ghimbasan (Esp, n.6)-Tarlazzi 6-0, 5-7, 6-2. Doppio, quarti: Bagnuoli-Tonucci b. Bertasi-Gallo (n.2) 7-6 (4), 6-3. Semifinali contro Fucile-Ruffino.

Femminile, ottavi: Gaia Donati-Giorgia Lanza (wild-card) 6-1, 6-3, Agnese Stagni-Maria Azizyan (Arm, n.6) 6-4, 7-5. Nei quarti: Donati-Mia Froelhi (Sui, n.5) 6-2, 6-2, Viktorie Dufkova (Cze)-Stagni 6-1, 6-0.

POREC. Matteo Rosti, allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center, vola nei quarti nel torneo Tennis Europe Under 14 croato di Porec (3° categoria, terra), il “Kids Istarska Rivijera”. Al 2° turno il sammarinese ha sconfitto nettamente per 6-1, 6-2 l’austriaco Alexander Amlacher, poi negli ottavi si è imposto in rimonta sul croato Borna Maric (n.10) per 4-6, 7-5, 6-1. Ora quarti contro l’altro croato Dominik Petan, testa di serie n.14.

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