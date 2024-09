Tennis, Gaddo Camporesi torna alla vittoria

Gaddo Camporesi trionfa nel torneo di 4° al Misano Sporting Club. In finale il portacolori del Forum Forlì, numero 1 del seeding, ha battuto 6-3, 7-5 Francesco Bianchi (Tc Coriano). Il giocatore forlivese-cattolichino, ex 3.1, è tornato al successo pieno in un torneo federale ma è stata una finale molto combattuta. Nel secondo set Bianchi era avanti 5-2 poi dopo una breve pausa per la pioggia Camporesi ha infilato cinque games di fila. Quarti: Gaddo Camporesi (4.3, n.1)-Massimo Campana (4.4) 6-2, 6-1, Mattia Baschetti (Nc)-Giorgio Pedrini (4.3) 6-2, 6-2, Francesco Bianchi (4.3, n.3)-Michelangelo Mami (4.3) 6-1, 6-1. Semifinali anche per Simone Cicognani (4.3). Semifinali: Camporesi-Baschetti 2-6, 6-1, 11-9, Bianchi-Cicognani 4-6, 6-3, 10-4.

Intanto da sabato, sempre sui campi del Misano Sporting Club, va in scena il torneo di 3° categoria maschile. Si parte con la prima sezione con teste di serie assegnate ai 4.5 Manuel Masia e Andrea Peruzzini, a seguire la seconda sezione con n.1 Alessandro Mariani (4.1), n.2 Mirko Giardi (4.1), n.3 Fabio De Santis (4.1), n.4 Claudio Marcantoni (4.1), n.5 Marco Balzani (4.1), n.6 Alessandro Gostoli (4.1), n.7 Andrea Bonetti (4.1), n.8 Alessio Simoncelli (4.1). Nel tabellone finale i big sono nell’ordine i 3.1 Edoardo Pagnoni, i 3.2 Alessandro Pesaresi, Bruno Di Benedetto, Luca Butti ed i 3.3 Isaac Casalboni, Alessandro Cortesi, Nicolò Santi e Gianluca Vannucci.