Tennis, Friguglietti, Carlini, Balzani al 3° turno al Maretennis

Macina risultati il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis nel nuovo impianto in campo sintetico di Sant’Angelo di Gatteo. Primo tabellone, secondo turno: Davide Carlini (4.2)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 6-0, Alessandro Giannini (4.1)-Carlo Bombardi (4.2) 6-3, 6-4, Marco Martelli (4.1)-Carlos Bevilacqua (4.2) 6-2, 6-1, Daniele Friguglietti (4.1, n.3)-Dante Bevilacqua (4.3) 6-3, 6-2, Simone Balzani (4.1)-Alberto Zattini (4.2) 6-1, 6-1, Joseph Fresegna (4.1, n.2)-Tommaso Onofri (4.3) 6-2, 6-2.