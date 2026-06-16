Tennis: Franchini, Stella, Amati e Muratori in evidenza al “Circolino Open by Galvanina”

RIMINI. Da sabato si gioca sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale femminile dotato di 3000 euro di montepremi, sempre targato “Circolino Open by Galvanina”. Avanzano Rachele Franchini, Alice Stella, Evelyn Amati e Vittoria Muratori.
Nel tabellone finale n.1 Anastasia Grymalska (2.2), n.2 Gaia Mais (2.4), n.3 Giulia Tozzola (2.4), n.4 Beatrice Guccione (2.5), n.5 Agnese Stagni (2.5). Tabellone finale, 2° turno: Silvia Zappoli (2.6)-Francesca Sparnacci (2.8) 6-4, 6-1, Rachele Franchini (2.7)-Viola Amati (2.7) 6-4, 6-3, Alice Stella (2.7)-Gioia Angeli (2.7) 6-2, 6-3, Evelyn Amati (2.7)-Camilla Fabbri (3.2) 3-6, 6-2, 10-7, Vittoria Muratori (2.6)-Asia Mancini (2.8) 6-3, 6-0.